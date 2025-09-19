Минтранс может закрепить бесплатную парковку у дома

Минтранс разрабатывает законопроект, который впервые на федеральном уровне закрепит механизм выдачи владельцам автомобилей резидентных разрешений для бесплатной парковки у дома. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что речь идет о поправках в закон «Об организации дорожного движения». Обсуждение инициативы началось после того, как депутаты фракции «Новые люди» предложили сделать бесплатной парковку возле школ 1 сентября.

В Минтрансе отметили, что улицы около образовательных учреждений перегружены, однако вопрос о бесплатной парковке, по их мнению, должны решать регионы.

Представители ведомства подчеркнули, что на территориях около школ часто возникает транспортный коллапс: не хватает парковочных мест, что приводит к хаотичной парковке и массовым нарушениям правил. Отмечается, что проблему следует решать через разработку механизма парковочных разрешений и гибкое регулирование спроса, для чего необходимы изменения в законопроекте, сообщает газета.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев внес законопроект о выделении двух парковочных мест многодетным семьям. Парламентарий добавил, что такой закон на местном уровне ввели власти уже 37 российских регионов.