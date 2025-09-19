Седан Geely Emgrand нового поколения: показан интерьер

Компания Geely полностью раскрыла дизайн новой чисто бензиновой четырехдверки. Модель получила солидный облик. В салоне установили уже привычные раздельные экраны. При этом седану сохранили традиционный селектор коробки, тогда как другие новинки марки имеют подрулевой рычажок.

© Колеса.ру

Внешность седана, который Geely объявила Emgrand следующего, пятого по местным меркам поколения, на полноценных картинках продемонстрировали в начале этой недели. А теперь опубликованы фирменные изображения интерьера, вдобавок марка выложила в Сеть проморолик. Напомним, в качестве «пятого» Geely Emgrand производитель позиционирует чисто бензиновую версию модели Galaxy Starshine 6, которая представлена в виде подзаряжаемого гибрида. То есть в новом поколении Эмгранд превратился в автомобиль совсем другого класса. Ну и, скорее всего, такой седан станет дополнением, а не заменой.

Внутри бензиновый Geely Emgrand повторил гибрид, но не дословно. Передняя панель, карты дверей, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы (14,6 дюйма), двухэтажный тоннель – все это перешло с Geely Galaxy Starshine 6. Мультимедиа работает на операционной системе Flyme Auto. А вот руль у Эмгранда – свой. Другими стали и материалы отделки, под центральным планшетом появился ряд физических клавиш.

Сам тоннель тоже перекомпонован. Кроме того, «традиционному» седану оставили привычный селектор коробки, хотя его сделали «хрустальным». У бензоэлектрического варианта, а также у многих других свежих моделей Geely за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. В списке оборудования Emgrand еще значатся беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт и обычный, а не панорамный люк.

Внешне стопроцентным клоном гибрида Geely Galaxy Starshine 6 бензиновый автомобиль также не является. У «пятого» Geely Emgrand другие бамперы, изменена форма радиаторной решетки, а у задних фонарей нет светящейся перемычки.

Длина бензинового седана равна 4815 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2755 мм. Габариты актуального «четвертого» Geely Emgrand для Китая: 4638/1820/1460 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Ну и для сравнения, размеры Geely Galaxy Starshine 6: 4806/1886/1490 мм, колесная база – 2756 мм. «Пятому» Эмгранду положены 18-дюймовые диски, тогда как предшественник бывает с 16- или 17-дюймовыми колесами.

Новая модель сертифицирована с бензиновыми атмосферником 1.5 мощностью 120 л.с. и 181-сильной турбочетверкой аналогичного объема. Но атмосферный двигатель местные СМИ не упоминают – не исключено, что в продажу Geely Emgrand поступит только с 1.5T. Предыдущий «традиционный» седан в Китае сегодня доступен с тем же полуторалитровым атмосферным движком, который сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором. «Четвертый» Geely Emgrand на родине еще бывает в виде гибрида с установкой, работающей на метаноле: система этой версии включает атмосферник 1.8.

Премьеру седана новой генерации проведут в ближайшее время. Скорее всего, впоследствии эту модель отправят и на экспорт, но пока неизвестно, станет ли зарубежная версия следующем Эмграндом или ей придумают какое-то отдельное имя.