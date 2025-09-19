Власти Китая грозят полностью запретить выдвижные ручки в автомобилях
Китай, крупнейший автомобильный рынок мира, рассматривает возможность запрета выдвижных («утопленных») дверных ручек. Если инициатива будет одобрена, с 2027 года использование таких элементов на новых автомобилях станет незаконным.
По данным издания Mingjing Pro, окончательное решение власти планируют принять к концу сентября 2025 года. В случае положительного исхода производителям дадут год на переход, после чего вступит полный запрет. Дополнительно обсуждается внедрение системы автоматической разблокировки дверей в экстренных ситуациях.
Новость вызвала беспокойство у автопроизводителей: некоторым компаниям придется срочно пересматривать проекты готовящихся моделей.
Почему хотят запретить
Инициатором обсуждения выступило Министерство промышленности и информационных технологий Китая. Основные аргументы:
- Сомненная польза. Первоначально предполагалось, что скрытые ручки улучшат аэродинамику, однако выигрыш оказался незначительным. При этом они дороже и менее надежны в эксплуатации.
- Надежность. В холодное время года такие механизмы часто выходят из строя. В случае ДТП двери могут не открыться из-за отказа электроники.
- Утрата премиальности. Когда-то выдвижные ручки считались признаком инноваций, но со временем стали обыденностью и потеряли привлекательность.
Некоторые бренды, например Great Wall, уже отказались от таких решений в новых разработках.
Альтернативы
Даже при введении запрета автопроизводители смогут использовать:
- частично выдвижные механические ручки;
- традиционные варианты, которые остаются самыми простыми, дешевыми и надежными.
Отмечается и тренд на возвращение классических массивных ручек, особенно на внедорожниках, где они подчеркивают мощь и практичность.