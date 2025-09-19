Подведены итоги юбилейной XX Премии «Внедорожник года – 2025»

В Москве состоялась торжественная церемония вручения наград XX юбилейной профессиональной Премии «Внедорожник года – 2025». Мероприятие, организованное журналом «Club 4x4», по традиции прошло в пространстве одноименного клуба и собрало ключевых игроков автомобильного рынка, экспертов, журналистов и почетных гостей.

© Motor.ru

Основатель и президент «Клуба 4х4» Михаил Снарский и исполнительный директор Премии Сергей Косоруков отметили, что за 20 лет существования Премия стала авторитетной экосистемой, объединяющей миллионное сообщество автомобилистов. За это время в работе жюри приняли участие более 300 экспертов и 1,5 миллиона автомобилистов в рамках народного голосования, было организовано более 100 путешествий и около 1000 тест-драйвов.

В 2025 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию и трансформацию рынка, в России было представлено рекордное количество новых моделей. Жюри, состоящее из ведущих экспертов и более 100 000 участников народного голосования, определило лучшие автомобили в 10 основных и 3 специальных номинациях.

Победители Премии «Внедорожник года – 2025»

По версии Большого (народного) жюри и по версии Экспертного жюри:

Полноразмерные внедорожники Haval H9 и Tank 500

Среднеразмерные внедорожники Tank 300 и Tank 300

Компактные внедорожники Lada Niva Travel и Lada Niva Legend

Полноразмерные кроссоверы Chery Tiggo 9 и Changan CS95

Среднеразмерные кроссоверы Jetour T2 и Geely Monjaro

Компактные кроссоверы Solaris HC и Omoda C5

Среднеразмерные моноприводные кроссоверы Haval M6 и Hongqi HS3 New

Компактные моноприводные кроссоверы Belgee X50 и Geely Coolray

Электрические кроссоверы Voyah Free и Aito Seres M5

Пикапы JAC T9 и JAC T8 Pro

© Премия «Внедорожник года – 2025»

Специальные номинации

Оргкомитет Премии также отметил специальными наградами ключевые тренды года:

«Разумный выбор. Лучшее соотношение цены и качества»: Belgee X70

«Самый высокотехнологичный гибридный кроссовер»: Exeed Exlantix ET

«Бренд года»: Tenet

Награды победителям вручили почетные гости церемонии: автоэксперт Татьяна Елисеева, пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» и ведущий программу “Минтранс” на РЕН ТВ Вячеслав Субботин и двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова. Официальным партнером Премии выступила компания CFMOTO, которая провела розыгрыш квадроцикла CFMOTO CFORCE 500 EPS среди участников народного голосования. По результатам жеребьевки квадроцикл достался Дмитрию Гендельману из в Нижнего Новгорода. ‬

Церемония завершилась традиционным общим фото всех лауреатов и праздничным фуршетом. Премия «Внедорожник года» в очередной раз подтвердила свой статус главного ориентира для поклонников внедорожников и кроссоверов в России.

О Премии «Внедорожник года»:

Профессиональная Премия «Внедорожник года» учреждена журналом «4x4 Club» и вручается с 2005 года. Миссия Премии – предоставлять потребителям объективную информацию о реальных возможностях, надежности и качестве обслуживания автомобилей в условиях России.