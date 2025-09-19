Раскрыты стоимость и детали обновления Lada Niva Legend. Легендарный отечественный внедорожник снова оснащается боковой подушкой безопасности для водителя и системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» с автоматической активацией.

© Quto.ru

Согласно официальному прайс-листу производителя, стоимость модернизированных машин начинается с 1 077 000 рублей за базовую комплектацию Classic, версия Luxe оценивается в 1 162 000 рублей. «Топовые» исполнения Urban и Black, которые к тому же оснастили противотуманными фарами, будут предлагаться по цене 1 216 000 и 1 235 000 рублей соответственно.

При этом АвтоВАЗ предлагает и предыдущие версии внедорожника без подушек безопасности, оснащённые упрощенной, ручной системой «ЭРА-ГЛОНАСС» (вызов диспетчера осуществляется нажатием кнопки). Их стоимость останется прежней. Так, в 1 059 000 рублей обойдётся версия Classic, 1 144 000 рублей — Luxe, 1 190 000 — Urban, 1 209 000 — Black.

Таким образом, за новую систему безопасности покупателям предстоит доплатить от 18 тысяч до 26 тысяч рублей в зависимости от комплектации, пишут «Автоновости дня».

Возвращение автоматической системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушки безопасности произошло по окончании периода дефицита компонентов, который начался ещё в августе 2022 года, когда машины начали оснащаться кнопкой для ручного вызова экстренных служб.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщал, что на первом этапе подушка безопасности будет интегрирована в боковину водительского кресла. В дальнейшем производитель планирует провести более глубокую модернизацию, включающую замену рулевого колеса на новое, с центральной подушкой безопасности.

Стоит напомнить, что в модель Lada Niva Travel вернулись подушки безопасности (две — для водителя и пассажира) и полноценная «ЭРА-ГЛОНАСС» ещё в ноябре прошлого года. Прошлогодняя комплектация Comfort этого внедорожника в настоящее время стоит 1 443 000 рублей.