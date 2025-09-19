Hyundai выпустит новый рамный пикап к 2030 году

Hyundai анонсировал запуск новой модели - рамного пикапа. Об этом, как сообщает портал Motor1, представители компании объявили в Нью-Йорке на встрече с инвесторами. Генеральный директор Hyundai Хосе Муньос также намекнул, что рассматривается перспектива создания полноценного внедорожника на той же платформе.

© Российская Газета

По словам Муньоса, компания опирается на опыт разработки и продвижения модели Santa Cruz, у которой несущий кузов. Новый рамный пикап будет ориентирован на рынок США, где ему предстоит конкурировать с такими моделями, как Toyota Tacoma, Ford Ranger и Chevrolet Colorado.

Топ-менеджер отметил, что "расширение модельного ряда откроет новые возможности для увеличения охвата и укрепления связи с клиентами в самом центре американского рынка".

Муньос не раскрыл подробности о типе силовых установок, которые будут использоваться в новом пикапе. Также неизвестно, будет ли модель разработана собственными силами или на базе другой платформы. По информации CarBuzz, у Hyundai есть два возможных пути для пополнения линейки пикапов: сотрудничество с GM, которое предполагает возможность переименования одной из существующих моделей, и использование архитектуры Kia Tasman, которая пока не предназначена для американского рынка.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что GM и Hyundai ведут разработку пяти совместных моделей.