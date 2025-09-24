Гламур на колесах: Lexus представила концепт-кар Glam LX

Марка Lexus представила концепт-кар Glam LX, выполненный на базе внедорожника Lexus LX.

Кузов автомобиля обтянут розовой пленкой, а логотипы украшены стразами.

Вместо традиционной подъемной двери багажника установлены двустворчатые распашные двери. За ними скрывается гардеробная с туалетным столиком и выдвижной ширмой - для организации примерочного пространства. В створки вмонтированы зеркала.

Интерьер получил комбинированную отделку с использованием кожи и текстиля, напоминающего велюр. Бардачок переоборудован под миниатюрный маникюрный кабинет со встроенной сушкой для лака, второй ряд оснащен зеркалом во всю ширину салона, светодиодной подсветкой и столиками для косметических принадлежностей.

Lexus подчеркнул, что Glam LX не предназначен для серийного производства. Концепт разработан для привлечения внимания на специализированных мероприятиях.