В Воронеже загорелся электрокар

Впервые в истории Воронежа пожарные столкнулись с возгоранием электрического автомобиля. Инцидент произошел 17 сентября на улице 9 Января.

© Российская Газета

Авто внезапно начало гореть, пламя быстро распространилось по всему кузову. Ранее машина была повреждена в ДТП.

Сотрудники пожарно-спасательной части столкнулись с серьезным испытанием. Электрические транспортные средства представляют собой особую категорию риска при пожарах, поскольку традиционные методы борьбы с огнем оказываются неэффективными. Аккумуляторные батареи таких автомобилей способны поддерживать интенсивное горение долгое время, выделяя токсичные вещества.

На месте тушения было израсходовано около 15 тонн воды и резервуар с пеной, что эквивалентно двум шестиосным "Уралам" и одному трехтонному "Камазу". Обычно для обычного бензинового автомобиля достаточно емкости "Камаза" объемом три тонны.

Особенностью стало выделение большого количества токсического дыма, что вынуждало МЧС работать в специальных дыхательных аппаратах.