Минтранс намерен узаконить право на бесплатную парковку у дома

В министерстве транспорта России намерены прописать механизм получения резидентных разрешений для парковки около дома. Сегодня правила регулируются региональным законодательством, тогда как в ведомстве намерены прописать требования на федеральном уровне.

«В большинстве крупных городов в дни проведения торжественных мероприятий, приуроченных к Дню знаний, на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, зачастую образуется транспортный коллапс. Парковочных мест не хватает, что приводит к образованию очагов хаотичного паркования, массовым нарушениям правил остановки и стоянки. Следствием становится блокировка проездов, тротуаров, пешеходных зон, снижение видимости на перекрёстках и выездах из дворовых территорий, затруднение движения спецтранспорта, создание рисков для пешеходов», — отметили в ведомстве.

Для решения этой проблемы предложено прорабатывать единый по всей стране механизм получения парковочных разрешений, а также путём «гибкого регулирования спроса» на машиноместа.

«Прорабатывается вопрос закрепления понятия "парковочное разрешение", а также установления общих требований к порядку его выдачи», — уточнили в ведомстве.

Сегодня порядок регулируется властями в регионах. Например, в Москве возможность в течение года хранить автомобиль около дома (если он входит в список платной парковки) без дополнительной платы оценивается в 3 000 рублей, в Санкт-Петербурге — 1 800 рублей, в Суздале — 1 000 рублей.