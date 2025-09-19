Названо десять регионов России, где не продаются новые машины

Маркетинговое агентство НАПИ составило список 10 российских регионов, где продажи новых автомобилей в августе 2025 года не превысили 4% от общего количества реализованных машин.

«В августе регионами с наибольшей долей новых купленных легковых автомобилей в стране стали Москва (32,1%), Санкт-Петербург (29,6%) и Самарская область (27,9%). В то же время в Камчатском крае, Республике Саха и Еврейской автономной области в подавляющем большинстве случаев приобретались подержанные легковушки», — отмечается в исследовании.

Доля новых машин не превышает 3% также в Хабаровском крае и Амурской области. Свыше 3% но менее 4% новых машин в августе купили жители Бурятии, Сахалинской области, Тывы, Приморского и Забайкальского краев.

Всего в августе 2025 года россияне приобрели 667,7 тыс. легковых автомобилей. На новые машины пришлось 18% (120,7 тыс. единиц), на подержанные — 82%.

