В России продают дизельный Mitsubishi Triton от 5,6 млн рублей

Как удалось выяснить "Российской газете", на отечественном рынке появились в продаже новые пикапы Mitsubishi Triton 2025 года выпуска. Все они поступают в нашу страну путем параллельного импорта. Судя по указанным в объявлениях VIN-кодам, представленные экземпляры выпущены для рынка Таиланда.

Стоимость автомобилей у одного из дилерских центров в Волгограде начинается с отметки в 5 650 000 рублей.

Ровно столько просит автосалон за леворульный пикап белого цвета в комплектации Athlete 4WD с дизельным силовым агрегатом объемом 2,4 литра мощностью 204 лошадиные силы. Коробка передач - автоматическая с приводом на все четыре оси. У машины достаточно богатое оснащение - комбинированный салон, камеры кругового обзора, круиз- и климат-контроль, бесключевой доступ и адаптивные фары. Экземпляр в черном цвете и в схожем исполнении компания оценила на 100 тысяч дороже.

Для тех, кто желает сэкономить и кого не смущает небольшой пробег и правый руль, частный продавец из Москвы готов предложить пикап 2025 года в комплектации GLS. На одометре машины указана цифра в 1500 км. Заявлено, что у машины аналогичный мотор, но дефорсированный до 184 лошадиных сил, салон обит кожей. Хозяин просит за данный Triton 2 911 000 рублей.

