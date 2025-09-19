Кроссовер Nissan Ariya покидает США, несмотря на рост продаж

Японский производитель решил переключить внимание клиентов на более доступный по цене паркетник – новый Nissan Leaf. Правда, тот в ближайшее время не сможет выйти на планируемый объём выпуска.

© Колеса.ру

Прообразом для кроссовера Ariya стал шоу-кар Nissan IMx образца 2017 года, в серийном дизайне модель показали летом 2020 года, приём заказов начался в 2021-м. Однако японский завод компании, расположенный в префектуре Тотиги, столкнулся с технологическими трудностями, на преодоление которых ушло много времени. В итоге регулярные отгрузки Ariya на ключевые рынки стартовали лишь в 2023-м. Затянувшийся выход на рынок стал одной из проблем продвижения модели в США.

Свою лепту внёс кризис, который пока что продолжает переживать Nissan. В рамках его преодоления компания ищет варианты сокращения расходов (и периодически это сказывается в том числе на модельных линейках в разных странах). Ещё одна причина проблем Nissan Ariya в Штатах – высокие пошлины на импортируемую продукцию, которые неминуемо приведут к росту розничных цен. Кроме того, скоро истекает срок действия федеральной налоговой льготы для покупателей электромобилей.

Всё это, очевидно, привело к решению американского офиса Nissan завершить продажи кроссовера Ariya на местном рынке, после того, как будут распроданы все экземпляры 2025 модельного года. Об этом сообщает Automotive News, при этом отмечается, что такой шаг «позволит компании перераспределить ресурсы и оптимизировать портфель электромобилей».

Информацию о том, что Nissan не планирует привозить в Штаты Ariya 2026 модельного года, изданию Motor1.com подтвердили представители марки. Производитель добавил, что «перераспределяет ресурсы для поддержки запуска совершенно нового Leaf, который будет иметь самую низкую начальную цену среди всех новых электромобилей, поступающих в продажу в настоящее время в США».

Уже известно, что стартовая стоимость паркетника Nissan Leaf в Штатах составит 29 990 долларов (эквивалентно примерно 2,51 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, начальный ценник кроссовера Ariya на американском рынке равен 39 770 долларов (около 3,32 млн рублей).

Стоит отметить, что продажи Nissan Ariya сейчас в плюсе. Американские дилеры марки за первую половину 2025-го реализовали 11 619 экземпляров, что на 24,3% больше, по сравнению с показателем января-июня прошлого года.

Обе модели базируются на платформе CMF-EV. Покидающий США кроссовер Nissan Ariya сейчас предлагается с тяговой батареей ёмкостью либо 63, либо 87 кВт*ч, запас хода на одной зарядке варьируется в диапазоне от 348 до 465 км при расчёте по циклу EPA (в зависимости от версии). У стартового варианта отдача единственного электромотора, расположенного на передней оси, равна 218 л.с., у среднего исполнения – 241 л.с. Топ-версии положена двухмоторная установка (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача составляет 394 л.с.

Напомним, на днях в СМИ появилась информация о том, что новый Nissan Leaf, на котором намерен сфокусироваться американский офис японской марки, пока не сможет выпускаться в планируемом объёме. Сообщается, что проблема в нехватке тяговых батарей, которые поставляет компания AESC.