В Сингапуре цена "красивого" номера для авто может превышать стоимость машины

Процедура продажи эксклюзивных автомобильных номеров с определенными комбинациями букв и цифр широко распространена по всему миру, однако в каждой стране она имеет свои особенности. Во многих странах этот процесс регулируется правительством и приносит значительный доход в бюджет страны, в то время как в других государствах получение эксклюзивного номера нередко зависит от личных связей или чистой случайности. "Российская газета" решила разобраться, как обстоят дела с приобретением красивых номеров в странах, где данная процедура уже легализована.

Соединенные Штаты

В США персонализированные номера доступны для приобретения во всех штатах без исключения. Американские автомобилисты обладают наибольшей свободой в кастомизации номеров, так как им доступен не только выбор комбинации букв и цифр, но и дизайн фона номерной пластины. Заказ таких номеров осуществляется через департаменты транспорта, при этом за кастомные последовательности взимается дополнительная плата.

Вместе с тем владельцам авто не стоит забывать о правилах, которые запрещают использование оскорбительных и нецензурных выражений, включая фразы на иностранных языках. Некоторые штаты стремятся выделиться, внедряя новаторские решения: в Вермонте, например, разрешено украшать номера эмодзи, а в калифорнийском Сакраменто предлагают установку цифровых версий номеров, заменяя традиционные металлические пластины специальными мониторами.

Объединенные Арабские Эмираты

В Объединенных Арабских Эмиратах приобретение эксклюзивных номеров регулируется через специальные открытые аукционы, проводимые дорожно-транспортным органом страны. Жители Дубая, желающие получить комбинацию интереснее пяти случайных цифр, могут свободно участвовать в торгах.

Здесь действует правило: чем меньше цифр в номере, тем выше его стоимость. Цены на однозначные номера могут достигать миллионов долларов США. Однако самой приятной особенностью аукционов в ОАЭ является обязательное правило, согласно которому все вырученные средства направляются на благотворительность. Таким образом, красивый номер становится не просто символом высокого положения человека, но и положительно характеризует его в глазах окружающих, что зачастую многократно увеличивает стоимость номеров, положительно влияя на развитие благотворительных проектов.

Великобритания

В Британии продажей уникальных номеров занимается специальное агентство по лицензированию водителей и транспортных средств. Здесь номера можно купить напрямую у агентства или у частных дилеров, а затем присвоить конкретному автомобилю. Агентство проводит аукционы для редких комбинаций, где цены на номерные знаки достигают сотен тысяч фунтов.

Германия

В Германии процедура покупки особых номерных знаков немного усложнена по сравнению с другими регионами мира. Это связано с тем, что определенные числовые комбинации закреплены за службами и ведомствами, а первые буквы обозначают федеральную землю или город, сужая поле для фантазии.

Тем не менее за дополнительную плату возможно приобретение номеров с нужными конкретному владельцу цифрами. При этом в стране разрешено использование полностью именных номеров, изготовленных самостоятельно, но только во время проведения соответствующих тематических мероприятий.

Бразилия

В крупнейшей стране Латинской Америки Бразилии номера выдаются в формате из трех букв и четырех цифр. При регистрации автомобиля можно выбрать интересующий номер из доступных в отделении дорожной полиции. За дополнительную плату разрешается заказать конкретное сочетание, если оно свободно. Однако, даже если желаемый номер занят, владелец все еще может подождать его освобождения, поскольку в этой стране знаки не передаются другим владельцам и "умирают" вместе с машиной.

Канада

В Канаде выдача персонализированных автомобильных номеров регулируется на уровне провинций, где местные органы предлагают эту услугу за дополнительную плату. Процесс обычно начинается с онлайн-заявки на сайте провинциального ведомства, где заявитель выбирает комбинацию букв и цифр, а затем проходит проверку на уникальность, отсутствие нецензурного содержания и соответствие этическим нормам - например, запрещены оскорбительные или вводящие в заблуждение фразы. Цены варьируются в зависимости от региона.

Сингапур

В Сингапуре власти, наподобие ОАЭ, организуют аукционы для редких коллекционных номеров транспортных средств. Любой владелец может подать заявку онлайн через официальный сайт на участие в аукционе. Цены сильно разнятся, но популярные комбинации часто уходят за суммы, превышающие десятки тысяч долларов, а иногда и стоимость самого автомобиля.