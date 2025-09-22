В РФ продают "Святогор" почти без пробега

"Российская газета" в очередной раз обнаружила отлично сохранившуюся "капсулу времени" - "Москвич-214145" "Святогор" 1998 года выпуска почти без пробега. На одометре отечественного хэтчбека красуется цифра в 16 000 км. Владелец из Москвы утверждает, что с момента покупки машина почти всю жизнь хранилась в теплом гараже, была обработана антикоррозионной мастикой и практически не эксплуатировалась.

Фотографии из объявления намекают на то, что все описанное хозяином - абсолютная правда. Кузов, окрашенный в синюю эмаль, опрятный тканевый салон, покрытый прозрачным полиэтиленом, и чистый моторный отсек выглядят безукоризненно.

Уникальность этому хорошо сохранившемуся автомобилю придает 2,0-литровый инжекторный силовой агрегат Renault с индексом F3R мощностью 113 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод - передний. C конца 1997 года эти двигатели устанавливались в "Москвичи" штатно.

Продавец предлагает свой "Святогор" по довольно привлекательной цене, учитывая малый пробег и отличное состояние, - 600 000 рублей.

