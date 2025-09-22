Как прошла Всероссийская неделя безопасности дорожного движения

В первые осенние недели в нашей стране традиционно проводится Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. В этом году она проходила с 15 по 19 сентября при поддержке МВД России, Министерства просвещения и региональных властей. Каждую осень накануне аварийно опасного периода эксперты по транспортной безопасности напоминают водителям и пешеходам о правильном поведении на дорогах, которое поможет сохранить жизнь и здоровье всем участникам дорожного движения.

Всероссийская неделя безопасности дорожного движения проводится в переходный сезонный период, когда сокращенный световой день, дожди и туманы резко ухудшают видимость и провоцируют аварийные ситуации на дорогах. В этот же период в города возвращаются школьники и студенты, движение становится более интенсивным. Накануне осенне-зимнего сезона всем полезно вспомнить базовые Правила дорожного движения, уверены эксперты.

Еще одна важная причина для постоянного напоминания о Правилах дорожного движения детям и взрослым - уровень детской аварийности в России. Научный центр МВД отметил увеличение числа ДТП с участием детей на 4% за первое полугодие 2025 года. Число погибших и раненых в авариях детей тоже выросло - на 3% и 4,3% соответственно. Хотя в целом по итогам шести месяцев на российских дорогах зафиксировано снижение дорожно-транспортной аварийности, дети чаще становились жертвами аварий, указывается в отчете НЦ БДД МВД России.

Осторожно - дети

Такая статистика не позволяет расслабляться. Сотрудникам Госавтоинспекции, региональным властям, представителям Минпросвещения, заинтересованным коммерческим компаниям приходится снова и снова включаться в пропаганду безопасности дорожного движения. По сути, это борьба за жизни на дорогах, считают эксперты.

В период Всероссийской недели безопасности взрослым напоминают о том, что безопасность детей на дорогах - ответственность водителей и родителей-пешеходов. "Секретов безопасности" немного, и их легко выучить. Внимание за рулем и контроль за ребенком на дороге, личный пример ответственного поведения на дороге и постоянное обучение ребенка правилам в игровой форме - простые и действенные инструменты. Они формируют культуру поведения на дороге, позже - культуру вождения будущих водителей, а главное - повышают шанс снизить аварийность в стране и сделать дороги безопаснее.

Каждый российский регион самостоятельно разрабатывает дополнительные профилактические мероприятия, помимо общей Всероссийской недели безопасности. Так, Московская область каждый год проводит масштабную акцию "Внимание - дети!" и Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма "Детям Подмосковья - безопасные дороги!". Во всех городских округах региона правоохранители, педагоги, родители, волонтеры и отряды ЮИД, общественные организации проводят занятия в школах и детских садах, профилактические акции для водителей.

"В Подмосковье по итогам 8 месяцев 2025 года зафиксировано 623 наезда на пешеходов с погибшими и пострадавшими, при этом половина дорожных аварий произошла в темное время суток, - рассказывает Марат Сибатулин, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. - Этот вид ДТП входит в тройку самых частых в регионе. Кроме работ по обустройству дорог элементами инфраструктуры, в Подмосковье регулярно проходят профилактические мероприятия. Акция по раздаче световозвращателей особенно актуальна сейчас, когда световой день стал короче. Во время Всероссийской недели безопасности мы стараемся уделить внимание всем участникам дорожного движения: и взрослым, и маленьким".

Тест на трезвость

Всероссийская неделя безопасности дорожного движения - повод напомнить и о железном законе дорог: за руль - только трезвым. Например, в Московской области проводят акцию "Без промилле" в рамках социального раунда "Трезвый водитель". Специально для таких мероприятий были изготовлены алкотестеры для самопроверки и информационные листовки. Одноразовые устройства помогают водителю проверить свое состояние перед поездкой и развеять иллюзию, что "с одного бокала ничего не будет". Акцию с алкотестерами успешно проводят уже второй год. За это время напоминание о трезвом вождении получили более 2500 водителей.

Всероссийская неделя безопасности дорожного движения продолжится регулярными региональными и общероссийскими мероприятиями. Присоединиться к ним легко - достаточно периодически освежать свои знания Правил дорожного движения (кстати, они меняются, так что свежий тест для автошколы может удивить опытного водителя), играть в Правила дорожного движения с детьми и подавать собственный пример адекватного и ответственного поведения на дороге.