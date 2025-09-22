Компания Chery представила внедорожник Fulwin X3L с увеличенным запасом хода

Автомобиль уже успел обратить на себя внимание благодаря мощной силовой установке и привлекательной цене – от 16 500 долларов.

© За рулем

Fulwin X3L выполнен в «коробчатом» дизайне, где акцент сделан на практичности и уверенности.

Выразительная передняя часть с массивной черной окантовкой, квадратный профиль по бокам с скрытыми дверными ручками и мощные колесные арки создают образ настоящего покорителя бездорожья. Особенно впечатляют полноприводные версии с огромными 21-дюймовыми шинами шириной 265 мм – редкость даже для автомобилей этого класса.

Габариты подчеркивают его статус: длина 4545 мм, ширина 1950 мм, высота 1815 мм и колесная база 2783 мм.

Сзади Chery пFulwin X3L оборудован дверью, открывающейся вбок, а под ней скрывается отсек с сетчатыми разделителями для хранения мокрых вещей после пляжа или рыбалки. Производитель также анонсировал целый каталог опций для персонализации, включая крепление для дрона, багажник на крыше, боковые лестницы и даже комплекты для серьезного внедорожного тюнинга.

В салоне водителя встречает цифровая панель приборов и большой 15,6-дюймовый центральный экран. Интеллектуальная система помощи водителю Falcon 500 предлагает продвинутые функции вроде навигации по шоссе без карт, удаленной парковки и запоминания многоуровневых парковочных траекторий.

Но главной изюминкой новинки стала ее силовая установка. Гибридная система сочетает бензиновый двигатель 1.5T и электромоторы.

Младшая версия выдает 248 л.с., а топовая полноприводная комплектация развивает 422 л.с., что позволяет разгоняться до «сотни» всего за 4.7 секунды. При этом запас хода на электротяге достигает 215 км, а общий пробег на одной заправке и полном заряде превышает 1200 километров. Для настоящего бездорожья инженеры подготовили девять специализированных режимов движения.