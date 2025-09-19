Будут ли в России продавать "красивые" автономера и сколько они могут стоить

Владимир Путин поддержал идею продажи так называемых "красивых" номеров. Причем через портал Госуслуг. Напомним, что такие проекты разрабатываются еще с 2010 года. Но так как четкого поручения, каким образом эту инициативу реализовать, нет, рассмотрим существующие варианты.

Напомним, что сейчас купить "красивый" номер на автомобиль, в котором одинаковые буквы или цифры, а то и одновременно, - можно, если денег хватит. Для этого существует стандартная схема. Человек покупает старый, убитый в хлам автомобиль, который именуют "донором", но с "красивым номером". После чего автомобиль продается или списывается в утиль, а номер сохраняется за новым владельцем. А затем владелец регистрирует свою самую любимую машину в ГИБДД именно под этим "красивым" номером.

Это не запрещено законом, но вызывает вопросы. Поэтому и начали готовиться многочисленные поправки в законы и постановления, ни одни из которых до сих пор не были приняты.

Изначально предлагалось продавать номера через аукционы. Минэкономразвитию было поручено подготовить соответствующие нормативные акты. Потом от этой идеи отказались. Решили установить пошлину за выбор номера. А уж тем более за номер с красивым сочетанием цифр и букв. Самую высокую госпошлину - 600 тысяч рублей - предлагалось взимать за знаки с одинаковыми буквами и цифрами. Например, за номер "О 555 ОО".

За одинаковые цифры, если буквы будут разные, предназначалась другая ставка. Например, за номер "О 777 ВК" госпошлина должна была составить 150 тысяч рублей. Одинаковые буквы вообще значительно удорожали госномер. Так, за номер "А 300 НР" предполагалось, что надо заплатить 100 тысяч рублей. А за номер "К 300 КК" - 450 тысяч.

За номера с цифрами 001, 002, 003 и далее госпошлина должна была составить 100 тысяч рублей. А за тот же порядок цифр, но с одинаковыми буквами потребовалось бы заплатить 300 тысяч. За цифры 010, 020 и далее - 50 тысяч. За них же с одинаковыми буквами - 150 тысяч. За все остальные сочетания цифр, но с одинаковыми буквами госпошлина - 200 тысяч рублей.

Но и этот законопроект пока не прошел. А теперь, скорее всего, его придется пересмотреть, поскольку стоимость машин выросла в разы. А соответственно, ставки придется увеличить. Но, что самое удивительное, стоимость "красивых" номеров не сильно выросла. Впрочем, составляет конкуренцию самим автомобилям. Например, номер "А001УУ97" продается за 3 миллиона рублей. А номер "С393СС99" - за 2 миллиона. В общем, огромное количество денег проходит мимо бюджета. И именно это предлагается урегулировать.

Хотя кому вообще нужны такие "красивые" номера? Было бы правильнее, если бы на дороге водители выделялись не маркой машины или ее номерами, а умением себя вести и соблюдать правила.