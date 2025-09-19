В РФ начались продажи премиальных SUV Lincoln Navigator: от 18 млн рублей

В России у дилеров и частных компаний начались продажи премиальных американских внедорожников Lincoln Navigator 2025 года выпуска. Согласно информации, полученной "Российской газетой" в ходе изучения сайтов объявлений, все представленные экземпляры выпущены для рынка Америки и доступны в комплектациях Reserve с длинной базой и Black Label со стандартным кузовом. Стоимость машин из наличия стартует с отметки в 18 348 000 рублей.

Ровно столько просит автосалон из Москвы за удлиненный внедорожник в черном цвете. В богатую комплектацию входит премиальная аудиосистема с 28 динамиками, капитанские кресла второго ряда, камеры кругового обзора, климат и круиз-контроль, 22-дюймовые колесные диски. Интерьер машины украшен единым изогнутым электронным щитком приборов, расположенным по всему периметру приборной панели.

Аналогичный экземпляр в белом цвете другой подмосковный дилер оценил на 300 тысяч дороже - в 18 700 000 рублей.

Самый дорогой автомобиль в стандартном исполнении кузова, окрашенный в коричневый металлик, частный продавец из столицы оценил в 20 480 000 рублей.

Все представленные образцы имеют схожие технические характеристики. Под капотами внедорожников расположен V-образный 6-цилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 440 лошадиных сил, работающий в паре с 10-ступенчатой АКПП. Привод - полный.

