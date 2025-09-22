Отказ от укладки асфальта в плохую погоду приведет к увеличению срока работ

Введение запрета в России на проведение работ по укладке асфальта приведет к увеличению сроков проведения таких работ, заявил заместитель главы Минстроя РФ Сергей Музыченко в своем ответе на обращение депутата Госдумы Владимира Плякина.

Замминистра подчеркнул, что в настоящий момент установлены требования к проведению работ в неблагоприятных условиях, которые позволяют обеспечить их качество. Запрет, в свою очередь, приведет к невозможности проведения строительных работ в большую часть времени года.

Кроме того, во введении к ГОСТ 58831-2020 указано, что проведение работ в неблагоприятных условиях возможно в особых случаях, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и предотвратить преждевременные разрушения.

Более того, ГОСТ предписывает комплекс обязательных мероприятий при укладке асфальта в данных условиях, указал Музыченко. Например, нижележащий слой асфальтобетона или цементобетона должен быть предварительно подготовленным и сухим. На подгрунтованной поверхности этого слоя не допускается наличие луж, а толщина пленки воды не должна превышать 1 миллиметр.

Также необходимо постоянно удалять воду перед укладочной техникой, а также отсекать ее, если она поступает со смежных участков. Если в работе делается перерыв, подгрунтованная поверхность должна быть очищена от воды, просушена и по возможности прогрета.

Ранее Плякин направил обращение обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину с предложением запретить укладку асфальта в дождливую и снежную погоду. По словам депутата, в России регулярно фиксируются случаи, когда коммунальщики кладут покрытие на мокрое основание, из-за чего дорожное полотно приходит в негодность уже через несколько месяцев.