Концерн Volkswagen на пороге новой катастрофы с ПО: сделка с Rivian не работает как надо

По данным инсайдеров, и без того погрязший в проблемах автоконцерн Volkswagen вынужден в авральном режиме решать ещё одну: совместное предприятие Rivian and Volkswagen Group Technologies, которое должно обеспечить грядущие модели Volkswagen электрической/электронной архитектурой нового поколения, не даёт дочерним маркам концерна нужных результатов, из-за чего они вынуждены опять откладывать выход на рынок ключевых новинок.

© Колеса.ру

Концерну Volkswagen никак не удаётся справиться с дефицитом компетенций в IT-сфере. Напомним, что в 2020 году Volkswagen создал собственное IT-подразделение Cariad с целью разработки новой интегрированной операционной системы для всех марок концерна. К лету 2022 года выяснилось, что Cariad не справляется с поставленными задачами и не может разработать в срок новую операционную систему. Кризис в Cariad выявил низкий уровень проектного управления в концерне Volkswagen, в результате чего был уволен его тогдашний гендиректор Герберт Дисс, производственные планы пришлось корректировать, запуск некоторых ключевых новинок был отложен на годы, в том числе многострадального проекта Volkswagen Trinity.

Сейчас концерн Volkswagen возглавляет Оливер Блюме, он же является гендиректором компании Porsche. Блюме попытался решить проблемы концерна в IT-сфере с помощью опытных партнёров. Модели Volkswagen для китайского рынка теперь в этом смысле обслуживает компания Xpeng, причём партнёрство с Xpeng, изначально заключённое в 2023 году, оказалось весьма продуктивным и было впоследствии расширено.

Глобальные модели Volkswagen из IT-тупика должна была вывести сделка с американским электромобильным стартапом Rivian, она была заключена в ноябре прошлого года и обошлась немецкому концерну в 5,8 млрд долларов. Совместное предприятие Rivian and Volkswagen Group Technologies работает уже десять месяцев, но, как сообщил вчера немецкий журнал Manager Magazin со ссылкой на осведомлённые источники, всё пошло не так.

Электрическая/электронная архитектура Rivian изначально была рассчитана только на электромобили, а концерн Volkswagen сейчас спешно возвращает в свои планы модели с ДВС, потому что «электрички» продаются не так хорошо, как ожидалось, особенно за пределами Европы. С «углеводородными» моделям софт Rivian, как выяснилось, просто не стыкуется, и американские коллеги на горят желанием адаптировать его под ДВС — это не их профиль.

Подразделение Cariad после заключения сделки Rivian было фактически расформировано, его ведущие специалисты были переведены на работу в новое СП, но, как сообщают инсайдеры, Rivian просто не подпускает их к работе! Rivian хочет самостоятельно (читай быстро) выполнить основной объём работ по новой электрической/электронной архитектуре, затем передать её для адаптации коллегам из Volkswagen. Проблема в том, что дочерние бренды Volkswagen хотят сильно кастомизировать новую систему, что вполне логично: модели Audi, Porsche, Skoda и Scout не могут иметь скопированный под кальку софт, каждой марке нужно учесть свои технологические особенности и иметь свой дизайн. У компании Rivian нет опыта работы в мультибрендовой среде, «допиливать» её софт под каждую марку концерна Volkswagen будут уже сами марки, но для этого нужно время, отсутствие полноценного доступа к новой программной платформе сильно тормозит работу над новинками.

Первой моделью с ПО от Rivian должен стать бюджетный электромобиль Volkswagen ID.1, он ожидается в конце 2027 года, за ним последуют новый Audi Q8 e-tron и электрический Audi A4 — в свете новых обстоятельств их выход на рынок может быть отложен на конец 2028 года или даже дальше. Новый флагманский кроссовер Porsche, известный на данный момент как проект K1, вообще отложен на неопределённый срок. Полагаем, что задержка хэтчбека Volkswagen ID. Golf, о которой мы рассказывали в начале недели, связана в том числе с проблемами в работе совместного предприятия Rivian and Volkswagen Group Technologies.

Manager Magazin сообщает, что 7 октября в Volkswagen состоится совещание, в ходе которого будут приняты решения о том, какие новые модели и на какой срок будут отложены. Не исключено возрождение в том или ином виде/объёме подразделения Cariad, но ясно, что и в этом случае будут задержки в выходе новых моделей. В общем, с новым ПО у Volkswagen по-прежнему всё плохо (за исключением Китая), но, судя по всему, отказываться от собственной закрытой системы в пользу полностью покупной и открытой (например, Android Automotive OS) немецкий концерн пока не готов и в ближайшие годы продолжит вбрасывать в образовавшуюся IT-дыру миллиарды долларов и евро.