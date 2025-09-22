Внедорожник Jetour Zongheng G700 оказался дешевле конкурентов

Компания Jetour озвучила предварительные цены рамного внедорожника суббренда Zongheng, дилеры принимают заказы. Модель предложена в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. «Живые» продажи стартуют в октябре, а впоследствии новинку отправят на экспорт.

О создании отдельного суббренда Zongheng под крылом Jetour (эта марка принадлежит Chery) для выпуска полноценных внедорожников и пикапов было объявлено в начале текущего года. Первенцем стал рамный гибридный вездеход с индексом G700. Подробности о серийной версии появились в июне. В конце августа SUV привезли на автосалон в Чэнду, тогда же в Китае открыли прием заявок «вслепую», то есть без цен. А сегодня рассказали об оснащении и опубликовали прайс-лист, пусть пока и предварительный.

Длина Jetour Zongheng G700 составляет 5198 мм (вероятно, с учетом запаски на распашной багажной двери), ширина – 2050 мм, высота – 1956 мм, колесная база – 2870 мм. Самый дешевый вездеход имеет 18-дюймовые колеса, у остальных трех исполнений – 20-дюймовые.

Zongheng G700 по умолчанию пятиместный, за доплату он может быть шестиместным. В салоне – выполняющий роль приборки узкий экран практически во всю ширину передней панели (35,4 дюйма) и тачскрин мультимедиа диагональю 15,6 дюйма. Это добро идет уже в базе. В списке стандартного оборудования также заявлены подогрев первого и второго рядов кресел, вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

В богатых комплектациях еще есть адаптивная подвеска, массажер всех кресел (в пятиместном исполнении) и отдельный дисплей на 17,3 дюйма для задних пассажиров, который крепится к потолку. Наконец, самый дорогой Jetour Zongheng G700 имеет лидар.

Гибридная система CDM-O едина для всех вариантов. В нее входят установленная продольно бензиновая турбочетверка 2.0 (211 л.с.), которая может подключаться к передним колесам (но в основном ДВС работает в режиме генератора), два электромотора и батарея емкостью 34,1 кВт*ч. Заявленная суммарная отдача всей системы Jetour Zongheng G700 – 904 л.с. и 1135 Нм (ранее назывались другие показатели). С места до «сотни» внедорожник разгоняется за 4,6 секунды. Только на электротяге он проедет 150 км по циклу CLTC, совокупная дальнобойность – 1400 км.

Сейчас за Jetour Zongheng G700 просят 349 900 – 429 900 юаней, что эквивалентно примерно 4,1 млн – 5 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, гибридный Tank 700 Hi4-T обойдется в 428 000 – 468 000 юаней (5 млн – 5,5 млн рублей). Большинство версий FangChengBao Leopard 8 от BYD тоже дороже (от 379 800 юаней или 4,45 млн рублей). Хотя топовый Leopard 8 все же доступнее (407 800 юаней или 4,8 млн рублей). Впрочем, раз прайс-лист Zongheng G700 пока предварительный, то после запуска «живых» продаж, намеченного на 19 октября, цены реальные наверняка окажутся ниже.

Позже рамный внедорожник Jetour отправят на экспорт. В частности, он уже анонсирован в некоторых странах Ближнего Востока – там он заявлен просто как Jetour G700. Скорее всего, впоследствии вездеход доберется и до России.