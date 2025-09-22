Moscow Tesla Club принимает заказы на Mercedes-AMG PureSpeed за 150 млн рублей

© За рулем

Столичный Moscow Tesla Club начал принимать заказы на Mercedes-AMG PureSpeed, который был оценен в 150 млн рублей.

Этот суперкар оснащен 4,0-литровым битурбированным мотором V8, мощность которого составляет 585 л.с., и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Система полного привода позволяет автомобилю разгоняться до максимальной скорости в 315 км/ч, а до 100 км/ч он ускоряется за 3,6 секунды.

Необычной особенностью PureSpeed является отсутствие крыши и лобового стекла, что подчеркивает его статус классического спидстера.

Центральная дуга защищает водителя и пассажиров при опрокидывании. В конструкции автомобиля используются углеволокно, керамические тормоза и 21-дюймовые кованые колесные диски. Всего планируется выпустить 250 экземпляров данного суперкара.