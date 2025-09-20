Ввоз легковых автомобилей из Китая увеличился до максимума

Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума с начала года, в результате вновь став основным их импортером, следует из анализа РИА Новости данных таможни КНР.

Поставки в конце лета выросли на четверть, однако за год они, наоборот, сократились вдвое, составив $796,4 млн. С начала же года импорт китайских «легковушек» на фоне повышения утильсбора резко сократился - до $4,1 млрд против $9,15 млрд за аналогичный период 2024-го.

В то же время импорт китайских грузовиков в августе рухнул втрое после введения запрета на ввоз грузовых машин.