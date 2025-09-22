Марка Evolute расширит гамму за счет новых моделей

Марка Evolute расширит гамму за счёт новых моделей. Сейчас линейка российских электрокаров Evolute состоит из следующих машин: это седан i-Pro, минивэн i-Van, а также кроссоверы i-Sky, i-Joy и i-Jet, плюс гибридный вседорожник i-Space.

Производственным партнёром выступает китайский машиностроительная корпорация Dongfeng.

Все автомобили, включая будущие новинки, выпускаются на липецком заводе компании «Моторинвест», которой принадлежит бренд Evolute. Заявленная мощность российского производства — более 100 тысяч машин (таковы способности окрасочного цеха).

О том, какие точно модели встанут на конвейер предприятия, пока неизвестно: пресс-служба бренда обещает раскрыть подробности совсем скоро. Однако, по предварительной информации, ими окажутся самые свежие разработки технологического партнёра.

Между тем, в продаже появился рестайлинговый кроссовер Evolute i-Space. Его последовательная гибридная силовая установка была существенно улучшена.