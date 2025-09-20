Volkswagen возродит знаменитый Touareg в совсем ином обличье: подробности

Электрический кроссовер Volkswagen ID. Touareg выйдет на рынок в 2029 году.

Volkswagen намерен вернуть ряд своих популярных моделей, но теперь они будут оснащены электродвигателями вместо ДВС.

Компания уже подтвердила планы по созданию электрического хэтчбека ID. 2 под знакомым названием Polo, и теперь поступила информация о разработке ID. Golf, ID. Tiguan и ID. Roc. Кроме того, внедорожник Touareg также будет переведен на электрическую платформу и получит название ID. Touareg.

Touareg, который является флагманом Volkswagen в Европе, основан на той же архитектуре, что и Porsche Cayenne. Завершение производства текущей модели запланировано на следующий год, а полностью электрическая версия появится в 2029 году. Она будет построена на новой платформе SSP от Volkswagen, в отличие от платформы PPE, используемой для моделей Porsche Cayenne, Macan Electric и Audi A6 и Q6 e-tron.

Как сообщает немецкое издание Automobilwoche, ID. Touareg станет первой моделью Volkswagen, созданной на платформе SSP. Выпуск ID. Roc и ID. Golf, которые изначально планировалось создать на этой платформе, перенесен на 2030 год из-за высоких производственных затрат и проблем с переносом производственной линии бензинового Golf из Германии в Мексику.

Все автомобили на платформе SSP, включая ID. Touareg, будут оснащены электронными системами и программным обеспечением, разработанным Rivian. Также внедорожник Scout от Volkswagen Group, создаваемый для североамериканского рынка, получит эти технологии. В то же время, как стало известно, электромобили под брендом Scout не планируется продавать в Европе, а ID. Touareg не будет запущен в США.