Автоинспекторы задержали водителя, придумавшего хитрый способ маскировки номеров

В Вологодской области сотрудники ГИБДД задержали водителя, который сконструировал приспособление для модификации номерного знака своего грузового автомобиля.

© Московский Комсомолец

В Верховажском районе, патрулируя 643-й километр федеральной трассы М-8, инспекторы ДПС остановили грузовик марки «International» с полуприцепом. За рулем находился 55-летний мужчина.

При проверке транспортного средства стражи порядка заметили необычное устройство, предназначенное для изменения регистрационного номера. Это была подвижная панель с цифрой «3», маскировавшая код региона на номере, закрепленном на переднем бампере. Управление механизмом осуществлялось посредством веревки, протянутой в кабину.

Водитель сознался, что применял это самодельное приспособление, чтобы уклоняться от платы за проезд по федеральным автодорогам через систему «Платон».

В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ч. 2.1 ст. 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством с номерными знаками, оснащенными устройствами, затрудняющими идентификацию либо позволяющими видоизменить или скрыть их). Данная статья предусматривает лишение прав на срок от года до полутора лет с изъятием таких устройств.