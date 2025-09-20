Россиянам назвали 15 автобрендов, которые еще не распродали прошлогодние машины

По итогам января-августа 2025 года наибольшее количество прошлогодних автомобилей продал китайский Changan.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Больше всего новых прошлогодних автомобилей в этом году привез Changan (37,9 тыс шт). И соответственно в его структуре продаж вплоть до сентября в подавляющем большинстве преобладают прошлогодние автомобили», — написал Целиков.

По его словам, продажи прошлогодних автомобилей находятся на максимальном уровне также у марок FAW, Knewstar, Kaiyi, Hongqi, Omoda, BAIC, Exeed, Jetour, Soueast, Wey, Aito, Geely, JAC, Tank.

Всего с января по август 2025 года включительно в России впервые встали на учет 486,8 тыс. легковых автомобилей 2023-2024 годов производства, что составляет две трети от общих объемов рынка, указал глава «Автостата».

Минимальная доля прошлогодних машин зафиксирована у белорусского бренда Belgee, отечественной Lada, а также у Voyah, Chery, «Москвича» и УАЗа.