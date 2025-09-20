В Минтрансе прокомментировали идею введения платного проезда на всех дорогах

Идея введения платного проезда на всех дорогах страны в Минтрансе РФ не обсуждается и не рассматривается. Об этом заявил официальный представитель ведомства Николай Шестаков, передает ТАСС.

«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается. Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу», — подчеркнул он.

До этого стало известно, что Минтранс готовит законопроект, где на федеральном уровне впервые будет описан механизм получения владельцами машин резидентных разрешений для бесплатной парковки у дома.

Как уточняет издание «Коммерсантъ», речь идет об изменении закона «Об организации дорожного движения». Обсуждение механизма началось после инициативы депутатов фракции «Новые люди», предложивших сделать бесплатной парковку около школ 1 сентября.