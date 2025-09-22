Российские ученые создали алгоритм ускоренной и безопасной зарядки

Российские исследователи разработали новый алгоритм зарядки литий-ионных батарей, который ускоряет процесс, предотвращает перегрев и продлевает срок службы аккумуляторов на 15−20%. Об этом сообщил заведующий кафедрой программной инженерии Сибирского федерального университета Олеслав Антамошкин. Его слова передает ТАСС.

Литий-ионные аккумуляторы широко используются в электротранспорте и бытовой технике. Во время подзарядки химические процессы могут приводить к перегреву и ускоренному износу батарей. Новый алгоритм снижает зарядный ток по мере достижения определенных уровней напряжения и температуры, поддерживая безопасный тепловой режим.

За рубежом применяются классические методы — постоянный ток с последующим постоянным напряжением или импульсные режимы. Но либо батарея перегревается, либо заряд занимает больше времени, пояснил Антамошкин. Их алгоритм сочетает преимущества: ускоряет зарядку, предотвращает перегрев и продлевает срок службы.

Технология позволяет сократить время зарядки до 15% по сравнению с обычными методами.