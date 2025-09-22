Новый троллейбус «Ольгерд» начали тестировать в Нижнем Новгороде

Новый троллейбус БКМ 32100D «Ольгерд» начали тестировать в Нижнем Новгороде. Транспорт прибыл в троллейбусный парк №2 на этой неделе, сообщает ГП НО «Нижегородэлектротранс».

© Нижегородская правда

Сейчас «Ольгерд» проверяют технические специалисты. После прохождения всех процедур транспорт выйдет на городской маршрут.

Троллейбус оборудован USB-зарядками для телефонов и кондиционером.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде отремонтировали километровый участок Московского шоссе.