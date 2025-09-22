В Японии представлена специальная серия BMW X5 и X6 Shadow Edition

Старые модели редко удивляют, но BMW умеет искусно придавать зрелым автомобилям свежий, почти юношеский шарм. Для японского рынка баварский производитель подготовил особую парную серию на базе X5 и X6. Лимитированные версии, доступные как с дизельными агрегатами, так и в исполнении M Performance, оправдывают своё название мрачным, выразительным оформлением снаружи и в салоне.

BMW X5 Edition Shadow

Флагманский кроссовер предлагается в версии xDrive40d в цвете Black Sapphire тиражом всего 65 экземпляров. Альтернативой станет элегантный Individual Dravit Gray, но таких машин выпустят лишь 50. Для тех, кто жаждет максимальной мощности, подготовлен M60i — всего пять автомобилей в эксклюзивном оттенке Dravit Gray. Независимо от модификации, каждый X5 снабжён пакетом M Sport Package Pro и фирменной отделкой Shadowline, подчёркивающей агрессивный характер модели.

Чтобы сделать предложение ещё привлекательнее, BMW Japan добавила спортивную выхлопную систему M Sport, мощные тормоза M с синими суппортами и ремни безопасности с фирменной М-строчкой. В список также вошли 22” колёсные диски 742M, ранее недоступные для японской версии X5, чёрные шильдики, кристаллические элементы управления и потолок из антрацитовой алькантары. Для топового M60i дополнительно зарезервированы сиденья из чёрной кожи Individual Merino и панорамная стеклянная крыша.

Цены стартуют с 13980000 иен за X5 xDrive40d Edition Shadow. Восьмицилиндровый M60i обойдётся уже в 16600000 иен.

BMW X6 Edition Shadow

Любителям более динамичного силуэта предназначен X6. Для версии xDrive35d в цвете Black Sapphire подготовлено лишь 35 автомобилей, а для M60i в Individual Dravit Gray — всего пять. Купеобразный кроссовер повторяет оснащение X5, включая редкие 22” диски. Как и у старшего собрата, панорамная крыша и кожа Merino остаются прерогативой варианта M Performance.

Дизельный X6 Edition Shadow оценён в 13980000 иен, а M Performance-исполнение — в 17660000 иен.

В Японии уже открыт предзаказ на эти модели, однако приём заявок завершится 16 октября. Любопытно, что ранее в этом году аналогичный X5 Edition Shadow предлагался в Австралии, но там он был доступен исключительно в версии xDrive30d.