В РФ продают премиальный эндуро-турер BMW R 1300 GS Adventure

«Автодом» начал продавать премиальный эндуро-турер BMW R 1300 GS Adventure

В России стартовали продажи мотоцикла BMW Motorrad R 1300 GS Adventure 2025 модельного года.

Эту модель в компании BMW Motorrad считают задающей новые стандарты класса: байк совмещает преимущества эндуро и классического дорожного турера, радует и тягой движка, и низким центром тяжести – это, по словам представителей компании, дает отличный контроль над машиной и на бездорожье, и на трассе. Продажами в РФ будет заниматься дилерский центр «Автодом BMW Motorrad».

Одна из главных деталей – обновленный оппозитный двигатель объемом 1300 куб. см, развивающий 160 л.с. и 140 Нм крутящего момента. Как у многих современных кроссоверов или немножко побольше.

В списке оснащения значатся:

усовершенствованная ABS и трэкшн-контроль;

адаптивная подвеска ESA II с режимами Road, Rain и Dynamic;

увеличенный топливный бак 30 литров;

интегрированная система крепления багажа (до 100 кг);

навигация с сенсорным дисплеем

Цену BMW R 1300 GS Adventure 2025 модельного года в дилерской компании тактично не приводят – потому что она немаленькая. Что ж, кто-то выберет бюджетного «китайца», а кто-то – подкопит до следующего сезона и возьмет... кредит на BMW. По данным «За рулем», в РФ такие мотоциклы в новом состоянии предлагают за 3,3-3,8 млн рублей...