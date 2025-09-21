Названы самые дешевые иномарки с механической коробкой передач в России

Портал «Автоновости дня» перечислили 5 самых дешевых новых иномарок с механической коробкой передач (МКП).

Так, на первом месте находится седан BAIC U5 Plus. Его рекомендованная розничная стоимость стартует с отметки 1,39 млн рублей. На втором места находится кроссовер JAC JS3 с ценой 1,69 млн рублей. Третье место занимает Haval Jolion. Цены на него начинаются от 1,8 млн рублей.

В топ-5 входят Geely Emgrand (1,83 млн рублей) и Jetta VA3 (1,92 млн рублей).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи новых китайских автомобилей.