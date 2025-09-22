Subaru сняла с производства модель Legacy

Японская компания Subaru прекратила выпуск модели Legacy. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Автомобиль производился на предприятии в американском городе Лафайет (штат Индиана).

Финальным экземпляром стал автомобиль в сером цвете Magnetite и комплектации Limited. Машина была укомплектована 2,5-литровым оппозитным двигателем и системой полного привода.

Legacy был разработан для американского рынка и, дебютировав 11 сентября 1989 года, стал первым Subaru, произведенным в США. В общей сложности за 36 лет было выпущено 1,4 млн автомобилей семи поколений.

Японский бренд принял решение прекратить выпуск модели из-за слабого спроса и сосредоточиться на электрификации своего модельного ряда.

Спрос на Subaru Legacy стал падать с 2020 года после запуска седьмого поколения модели. Тогда из-за неудовлетворительных продаж Legacy вывели с рынков Японии и Австралии.

К 2028 году в линейке Subaru появится восемь электромобилей.

