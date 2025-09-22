В России рекордно упали продажи автомобилей Sollers

В России в августе 2025 года было продано 819 новых автомобилей Sollers, что на 44% меньше, чем в августе 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего было продано автомобилей Atlant — 534 единицы. Кроме того, было реализовано 122 пикапа Sollers ST6 и 90 малотоннажных грузовиков Argo.

Что касается продаж новых машин Sollers за 8 месяцев нынешнего года, то за этот период их объем составил 6,1 тыс. экземпляров. И это на 27% меньше, чем в январе – августе 2024-го, отмечает агентство.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

