На выставке в Петербурге презентовали новый самосвал КАМАЗ-65951

КАМАЗ-65951 предназначен для перевозки сыпучих грузов, включая строительные, промышленные и бытовые материалы, с выгрузкой посредством опрокидывания кузова. Модель оснащена кабиной с четырёхточечной пружинной подвеской, мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и мультирулём.

Двигатель КАМАЗ Р6 развивает мощность 482 л.с., а 16-ступенчатая механическая коробка передач обеспечивает оптимальные эксплуатационные показатели. Усиленная рама и ведущие мосты выдерживают осевую нагрузку до 16 тонн. Объём самосвального кузова составляет 25 куб.м, автомобиль имеет четыре оси — две управляемых и две ведущих, грузоподъёмность достигает 30,7 тонн, полная масса — 50 тонн, сообщает пресс-служба «КАМАЗа».

