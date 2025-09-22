Из-за планов Минпромторга параллельный импорт машин в РФ стремительно растет

Из-за планов Минпромторга параллельный импорт машин в России стремительно растёт. За последнюю неделю объём параллельного импорта машин в страну увеличился на 55%, а продажи в салонах официальных дилеров выросли на 36%, заявил глава департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

© Quto.ru

По его словам, резкий всплеск спроса напрямую связан с широким обсуждением в обществе новой формулы расчёта сбора. Иванов отметил, что многие покупатели, которые изначально планировали приобрести автомобиль ближе к Новому году, осознали, что текущий момент является наиболее выгодным для покупки, поскольку в дальнейшем стоимость машин неизбежно возрастёт.

Поводом для ажиотажа стал проект постановления правительства Российской Федерации, подготовленный Минпромторгом страны. В нём предлагается учитывать мощность двигателя при расчёте утилизационного сбора. Для физических лиц, ввозящих автомобили в страну, с 1 ноября этого года планируют ввести льготный коэффициент для машин с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил.

Для юридических лиц новый порядок расчёта, учитывающий как объём двигателя, так и его мощность, предусматривает существенные ставки. Для автомобилей с двигателями объёмом от 1 до 2 литров и мощностью в диапазонах будут действовать следующие тарифы на 2025 год: для мощности от 70 до 160 лошадиных сил — 667 400 рублей, для 160–190 лошадиных сил — 750 тысяч, для 190–220 «лошадей» — 794 тысячи, для 220–250 лошадиных сил — 842 тысячи, для мощности от 250 до 280 лошадиных сил — 952 тысячи рублей.