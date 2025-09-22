БЕЛАЗ представил кабину карьерного самосвала нового поколения

© За рулем

БЕЛАЗ показал, как будет выглядеть кабина на карьерных самосвалах ближайшего будущего.

Кабина нового поколения разработана на основе информации от более чем 40 водителей карьерных самосвалов разных марок, отмечают в пресс-службе БЕЛАЗа. Разработка велась в рекордные сроки: от идеи до воплощения в металле прошло 383 дня. Главной задачей при проектировании было повышение эргономики места водителя, от которой зависит эффективность работы.

В кабине реализовано 57 ключевых изменений: регулируемый по глубине педальный узел, увеличенный на 15% световой проем кабины, охлаждаемый ящик для хранения, сидения с трехточечными ремнями безопасности и пневмоподвеской, планшет 10" с предустановленной системой интеллектуального мониторинга и многое другое.

Одну такую кабину уже полностью собрали и установили на БЕЛАЗ-7513D, который проходит испытания на заводском полигоне. Уже есть первые отклики от привлеченных к тестам водителей – их реакция весьма положительная. БЕЛАЗ-7513D с новой кабиной планируется в ближайшее время отправить в один из угольных разрезов на тестовую эксплуатацию, а в 2026 году – запустить серийное производство самосвалов грузоподъемностью от 55 до 360 тонн, оснащенных кабиной нового поколения.