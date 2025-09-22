BMW активно готовит обновления флагманов

Шпионские снимки подтвердили, что BMW активно готовит обновления для своих флагманов — седана 7 Series и кроссовера X7. Первая модель получит плановый рестайлинг уже в следующем году, а смена поколения X7 запланирована на 2027-й. Однако мюнхенский бренд не спешит отправлять нынешние версии в тень: специально для рынка Ближнего Востока представлена особая серия, призванная заинтересовать тех, кто не готов ждать обновленных автомобилей. Основой лимитки стал фирменный пакет BMW Individual с уникальной отделкой снаружи и в салоне.

© rubmw.ru

Обе премиальные модели можно заказать в оттенках Maldives Blue, Mora или Macadamia, но с изюминкой. Для 7 Series цвета Maldives Blue и Mora сочетаются с верхней частью кузова в тоне Oxide Grey, создавая эффект двухцветной окраски. Кроме того, седану G70 доступна ещё одна эксклюзивная комбинация — Ruby Red Pearl с Black Sapphire. Пятый вариант, Frozen Deep Green, предназначен исключительно для четырёхдверной версии.

Неожиданно, X7 для Ближнего Востока не предложен в двухцветном исполнении, хотя прецеденты есть: в Японии недавно дебютировала богатая версия Nishiki Lounge с подобной би-колорной окраской.

И седан, и кроссовер доступны с полным набором локальных силовых установок и щедрой комплектацией. Среди ключевых опций — вентилируемые кресла, панорамная стеклянная крыша с подсветкой, система ароматизации воздуха и мультимедиа для задних пассажиров.

Тираж спецверсии производитель не раскрывает, но формулировка «ограниченная партия» намекает на редкость. Все автомобили отличаются расширенной кожаной отделкой Merino, подсвеченной решёткой радиатора и кристаллоподобными элементами в оптике и органах управления.

Интересно, что при всей широте каталога BMW Individual, включающего более 300 оттенков, для верхней части кузова предусмотрены лишь два — Oxide Grey и Black Sapphire. Тем не менее в будущем выбор может расшириться: BMW уже объявила о модернизации окрасочного цеха в Дингольфинге, где выпускается 7 Series. Инвестиции в размере 30 миллионов евро позволят в 2027 году открыть Центр индивидуальной окраски с отдельной командой мастеров.