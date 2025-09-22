Названы водители с самым высоким уровнем аварийности

© Deita.ru

Таксисты и молодые водители чаще других участников дорожного движения становятся виновниками ДТП, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом говорится в аналитических материалах Банка России «ОСАГО: ключевые факты».

По данным регулятора, в 2022–2023 годах аварийность среди таксистов была выше в 6,7 раза по сравнению с водителями легковых автомобилей в целом и в 6,9 раза — по сравнению с владельцами машин, используемых только для личных целей.

Высоким риском отличаются и молодые автомобилисты. Так, водители до 25 лет попадали в аварии в 2,1 раза чаще среднего уровня по рынку. В возрасте 25–40 лет показатель оказался на 2% ниже среднего, а среди водителей старше 40 лет — на 32% ниже.

Кроме того, по полисам ОСАГО категории «мультидрайв», где управлять автомобилем может неограниченное число водителей, аварийность оказалась почти вдвое выше (+92,9%), чем по договорам с фиксированным списком допущенных лиц.

В ЦБ подчеркивают, что большинство россиян водят безаварийно. При длительном стаже аккуратного вождения коэффициент «бонус-малус» позволяет получить скидку на ОСАГО до 54%. Однако для тех, кто становился виновником трех и более ДТП за последние годы (таких всего около 0,6%), страховая премия значительно увеличивается. Эта категория водителей попадает в аварии в 2,8 раза чаще рынка.