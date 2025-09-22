У КАМАЗа появился логотип без скакуна

КамАЗ запатентовал логотип с морским коньком под выпуск портового тягача Galleon

У крупнейшего производителя грузовой техники КАМАЗ появился новый логотип.

Это не означает отказ от старого: новая эмблема будет использоваться для особой линейки техники – спецтягачей портовых зон. Источник сообщает, что логотип уже зарегистрирован – соответствующие документы появились в базе Роспатента. На приведенном патентном изображении, помимо названия бренда и указания на особую линейку – морской конек, максимально напоминающий традиционного для КАМАЗа «сухопутного» скакуна.

Первая информация о принципиально новой модели КАМАЗа, портовом тягаче, появилась в прошлом году.

По данным того же источника, в августе 2024 года предприятие зарегистрировало дочернее предприятие «КАМАЗ – портовые машины», а осенью состоялась закрытая презентация для потенциальных клиентов, где рассказывалось о ходе работ над портовым (терминальным) тягачом.

Сообщалось также, что машину проектируют в передне- и полноприводной модификациях, она будет иметь варианты снаряженной массы 7,5-9 т и грузоподъемность 33 тонны. Ключевые компоненты – рама, двигатель, коробка передач, раздаточная коробка – должны быть российскими.

Первый прототип тягача планировалось собрать в начале 2025-го, а опытно-промышленную партию выпустить не позднее начала 2026 года. Приводилось и вероятное название тягача – Galleon.