В РФ хотят реформировать систему сдачи на права

Автомобилисты требуют внедрить самоподготовку, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Россиянам могут разрешить самостоятельно готовиться к теоретическим экзаменам и вождению вне автошкол. С такой инициативой выступил Национальный Автомобильный Союз.

Соответствующее письмо направлено правительству Михаила Мишустина. Об этом «Ведомостям» сообщил глава НАСа Антон Шапарин. АС также предлагает предусмотреть в российских школах обязательное изучение правил дорожного движения и видов наказаний за их нарушение.

Необходимость изменений союз обосновывает ростом числа ДТП с участием несовершеннолетних. За шесть месяцев 2025 года в России произошло 10 270 таких аварий, что на 4% больше аналогичного показателя прошлого года.

Отметим, что сейчас программа обучения в школах содержит модуль «Безопасность на транспорте», но он носит крайне общий, обзорный характер.

Также эксперты считают, что если подготовка к сдаче теории станет самостоятельной, то спрос на нее в автошколах упадет. Выручка автошкол снизится примерно на 10 млрд. Напротив, частные инструкторы станут зарабатывать больше.