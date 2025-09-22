В России начали появляться седаны Belgee S50

В августе "Российская газета" сообщала, что в скором времени модельная линейка Belgee в РФ пополнится седаном S50. Автомобили уже начали появляться у дилеров, сообщает сайт "Китайские автомобили".

Belgee S50 является тем же Geely Emgrand, но с увеличенным количеством локализованных компонентов. Выпуск седана налажен на заводе "Белджи" в Беларуси.

Авто на фото, сделанном в дилерском центре в Санкт-Петербурге, представлен в комплектации Prestige стоимостью 2 159 990 рублей без учета скидок.

При этом автомобиль оснащен автоматической коробкой передач в связке со 122-сильным турбомотором. С таким силовым агрегатом Geely Emgrand стоит в РФ минимум 2 393 990 рублей.

Скорее всего, в ближайшее время будет объявлен официальный старт продаж Belgee S50 в России.

По неофициальной информации, сборка Geely Emgrand или модели на его базе под брендом Volga может быть налажена в Нижнем Новгороде.

Тем временем в Китае готовится к премьере новое поколение Geely Emgrand: внешность и салон рассекречены на официальных фото.