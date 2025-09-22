Идет подготовка к производству нового BMW X5, его сделают вместе с Toyota

BMW Group объявила о запуске новой версии кроссовера BMW X5, который впервые в истории бренда будет предлагаться сразу с пятью типами силовых установок - бензиновой, дизельной, гибридной, полностью электрической и водородной на топливных элементах.

Ключевым элементом стратегии станет модель BMW iX5 Hydrogen - первый серийный автомобиль марки на водородных топливных элементах. Новинка поступит на рынок в 2028 году, после испытаний опытных автомобилей в разных странах.

Технология создается совместно с Toyota и базируется на третьем поколении топливных ячеек. Система отличается компактностью, увеличенной мощностью и эффективностью, что позволит повысить запас хода при снижении энергопотребления.

Первые прототипы собираются на предприятиях BMW в Мюнхене и Штайре, часть компонентов поставляет завод в Ландсхуте.

По словам руководства BMW, модель iX5 Hydrogen должна стать "типичным BMW" - сочетать инновации с фирменной динамикой вождения и открывать компании новые возможности на рынке экологичного транспорта.

В компании подчеркивают, что водородная технология рассматривается как важный элемент глобальной декарбонизации, особенно там, где аккумуляторные электромобили не являются оптимальным решением.

Параллельно BMW развивает инфраструктурный проект HyMoS (Hydrogen Mobility at Scale), направленный на создание экосистемы водородного транспорта. Инициатива реализуется совместно с промышленными и институциональными партнерами, охватывает не только легковые автомобили, но и автобусы и грузовики, а также предусматривает пилотное внедрение сети заправочных станций в Германии и Франции с последующим расширением.