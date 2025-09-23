Первый Jetour T1 передан покупателю

Бренд Jetour объявил, что новый кроссовер T1 в России нашел своего первого покупателя. Модель поступила в продажу 16 сентября 2025 года, и уже на следующий день машину купил клиент из Пятигорска.

Новый владелец приобрел T1 в максимальной комплектации Luxury. Кроссовер оснащен двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 245 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

На данный момент в России новинка предлагается в двух комплектациях: Comfort и Luxury. Цены на модель варьируются от 3 770 000 до 3 950 000 рублей без учета специальных акций и предложений. Клиенты могут сэкономить до 400 000 рублей: 100 000 рублей при обмене старого автомобиля по программе трейд-ин и дополнительные 300 000 рублей при покупке в кредит.

В базовой версии кроссовер оснащен искусственной кожей в салоне, пакетом "теплых опций", шестью подушками безопасности, электроприводом багажника, системой бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем и мультимедийной системой с 15,6-дюймовым экраном. В исполнении Comfort добавлены семь режимов движения и набор систем помощи Smart Travel.

Максимальная комплектация Luxury включает полный привод XWD от BorgWarner, блокировку заднего дифференциала, панорамную крышу, вентиляцию сидений, премиальную аудиосистему Sony и расширенный комплекс электронных ассистентов.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что у российских дилеров появились кроссоверы Jetour T2 российской сборки.