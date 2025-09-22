Легендарный Yamaha WR250F получил рестайлинг

Португальская мастерская Holy Moly Motorcycles провела рестайлинг серийного мотоцикла Yamaha WR250F 2005 года выпуска. Компания, известная эксклюзивными проектами на основе серийных моделей, придала этому эндуро-байку новый облик.

Мотоцикл получил синюю окраску с элементами, которые напоминают классические гоночные модели. В техническом плане улучшили подвеску, тормозную систему и двигатель. Более того, были заменены руль и выпускная система.

Обновленный мотоцикл привлек внимание коллекционеров и любителей мотоциклов. Он сохранил аутентичность оригинальной модели, но получил улучшенные динамические характеристики. Проект будет представлен на спецвыставках и мотомероприятиях.

