Решение по сертификации грузовых автомобилей Sitrak найдено

Sinotruk согласовал с Росстандартом план по возвращению грузовиков на дороги России. Представительство международного концерна в России, компания «Синотрак Рус», договорилась с Росстандартом о порядке действий по восстановлению сертификатов соответствия на свои грузовики марки Sitrak. Основанием для приостановки документов стали замечания, выявленные в ходе внеплановой проверки контролирующего ведомства.
Согласованный план направлен на исправление недостатков, которые были обнаружены в документации. Важно отметить, что для решения данной проблемы владельцам уже проданных автомобилей Sitrak не потребуется обращаться в дилерские центры для каких-либо доработок или проверок. Все необходимые действия компания берет на себя.
Ранее Росстандарт воспользовался специальным правом, предусмотренным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), и приостановил действие одобрений для этих грузовиков.
После того как все пункты согласованной программы будут выполнены, ограничения на эксплуатацию транспортных средств планируется снять полностью. «Синотрак Рус» пообещал информировать клиентов и отраслевое сообщество о ходе работ в своих следующих официальных сообщениях.
Генеральный директор российского представительства «Синотрак Рус» Юань Сяодун прокомментировал ситуацию, подчеркнув ответственность компании как мирового лидера в сегменте тяжелой коммерческой техники.
«Мы полностью разделяем намерение регулирующих структур повысить надёжность эксплуатируемых на территории страны машин, обеспечить безопасность их пользователей», _— заявил он, добавив, что компания намерена и дальше вносить вклад в экономику страны-партнёра, поставляя качественную технику и создавая рабочие места.