Решение по сертификации грузовых автомобилей Sitrak найдено

Sinotruk согласовал с Росстандартом план по возвращению грузовиков на дороги России. Представительство международного концерна в России, компания «Синотрак Рус», договорилась с Росстандартом о порядке действий по восстановлению сертификатов соответствия на свои грузовики марки Sitrak. Основанием для приостановки документов стали замечания, выявленные в ходе внеплановой проверки контролирующего ведомства.

Согласованный план направлен на исправление недостатков, которые были обнаружены в документации. Важно отметить, что для решения данной проблемы владельцам уже проданных автомобилей Sitrak не потребуется обращаться в дилерские центры для каких-либо доработок или проверок. Все необходимые действия компания берет на себя.

Ранее Росстандарт воспользовался специальным правом, предусмотренным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), и приостановил действие одобрений для этих грузовиков.

После того как все пункты согласованной программы будут выполнены, ограничения на эксплуатацию транспортных средств планируется снять полностью. «Синотрак Рус» пообещал информировать клиентов и отраслевое сообщество о ходе работ в своих следующих официальных сообщениях.

Генеральный директор российского представительства «Синотрак Рус» Юань Сяодун прокомментировал ситуацию, подчеркнув ответственность компании как мирового лидера в сегменте тяжелой коммерческой техники.