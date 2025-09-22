Редкий Saturn Sky 2006 года выпуска из США дешево продали на аукционе
Покупателем стал участник с ником E39_to_6MT_Crosstrek. Причины низкой стоимости не были раскрыты. Обычно такие авто пользуются спросом и продаются по более высоким ценам, но в этот раз торги завершились низкой ставкой.
Saturn Sky – это редкая модель, привлекающая внимание коллекционеров. Продажа вызвала интерес у автолюбителей, но многие участники аукциона не проявили достаточной активности.
