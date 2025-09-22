В России идет массовый спрос на праворульные машины

За последние три года в Россию импортировано более миллиона подержанных автомобилей, из которых более 60% - праворульные иномарки. По данным "За рулем", их число составляет 630 тысяч единиц.

Лишь за первые шесть месяцев 2025 года на российский рынок поступило еще 100 тысяч праворульных машин. Обычно это экземпляры возрастом от трех до семи лет с пробегом до 100 тысяч километров. Чаще всего это компактные малолитражки с двигателями объемом от 0,66 до 1,2 литра.

Эксперт "ЗР" Сергей Зиновьев среди главных преимуществ таких машин выделил их доступную цену и высокое качество сборки, особенно у японских моделей. Однако отметил, что многие из них не оснащены механической трансмиссией или традиционными автоматическими коробками передач, что связано с особенностями локальных автомобильных рынков.

Наибольшее количество праворульных иномарок сосредоточено на Дальнем Востоке, где их доля в автопарке достигает 85%. В среднем по России этот показатель значительно ниже - около 8%.

Сравнение цен на различные модели показывает, что экономия на покупке не всегда очевидна. Например, стоимость Mazda Demio и Kia Rio может быть примерно одинаковой, но обслуживание и поиск запчастей для японской версии оказывается дороже и сложнее. В то же время Toyota Corolla Axio в кузове седан заметно дешевле российской версии Corolla при сопоставимой комплектации.

Эксперт полагает, что праворульные машины сохранят свою популярность в восточных регионах России благодаря доступной цене и репутации надежности. Однако в европейской части страны их использование ограничено из-за растущих проблем с обслуживанием и поиском необходимых запчастей, что снижает их привлекательность для потенциальных покупателей.

