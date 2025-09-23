Названы продажи Lada Aura за восемь месяцев

По данным агентства "Автостат", в период с января по август 2025 года реализация седанов Lada Aura в России достигла 792 единиц.

Наиболее значительный рост продаж зафиксирован в последние четыре месяца, когда ежемесячно продавалось по 100 машин.

Более половины (53%) автомобилей (421 экземпляр) приобрели физические лица. Оставшаяся часть (371 автомобиль) была оформлена на юридические лица, что составляет 47% от общего объема продаж.

Среди регионов лидером по продажам Aura стала Самарская область с 68 автомобилями. Второе место заняла Москва с 64 проданными машинами, третье - Татарстан с 47 единицами. В пятерку лидеров также вошли Подмосковье (36 автомобилей) и Санкт-Петербург (34 автомобиля).

